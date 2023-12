Growmax Aktie: Füße still halten!

Die Einschätzung einer Aktie basierend auf der Kommunikation im Internet ist von großer Bedeutung. Bei der Analyse von Coloured Ties Capital zeigen sich interessante Entwicklungen. Die Diskussionsintensität ist in letzter Zeit stark angestiegen, was zu einer positiven Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung deutet auf eine positive Veränderung hin, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Coloured Ties Capital liegt bei 88,89, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 68 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Kategorie eine Bewertung von "Schlecht".

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass der Wert der Aktie unter dem Trendsignal liegt und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen in sozialen Medien zeigt, dass die Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert wurde. In den letzten ein, zwei Tagen überwiegen jedoch negative Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung heute führt. Insgesamt erhält Coloured Ties Capital auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.