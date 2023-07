Growatt bietet während des Prime Day 2023 auf allen Plattformen Sonderangebote für tragbare Stromversorgungslösungen

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Um den bevorstehenden Prime Day 2023 zu feiern, bietet Growatt Sonderangebote für seine meistverkauften Produkte an. Kunden können von diesen Angeboten profitieren, da die tragbaren Energielösungen direkt über die Websites von Growatt (EU (https://eu.growattpower.com/pages/prime-day)/DE (https://de.growattpower.com/pages/prime-day)/UK (https://uk.growattpower.com/pages/prime-day)), Amazon und Walmartverfügbarsein werden.Growatt stattet Kunden mit seinen tragbaren Stromversorgungslösungen für unerwartete Stromausfälle, netzunabhängiges Leben und Outdoor-Abenteuer aus. Die Angebote beginnen am 11. Jul und laufen in zwei Phasen bis zum 16 Juli.Lust auf exklusive ErsparnisseDie größten Prime-Day-Deals gibt es am 11 Juli und am 12 Juli. Growatt wird auf seinen offiziellen Webseiten und im Amazon Store außergewöhnliche Rabatte gewähren und damit neue Rekordtiefpreise erreichen.Die Powerstation VITA 550 ist jetzt für 449 € im Handel erhältlich. Basierend auf dem Feedback der Kunden wurde die VITA 550 mit einer Unterbrechungsfreien Stromversorgungsfunktion (USV) optimiert, um eine jederzeit verfügbare Stromversorgung sicherzustellen. Mit einer Kapazität von 538 Wh und einer Ausgangsleistung von 600 W kann sie auch problemlos auf dem Campingplatz eingesetzt werden, und sie ist kompakt genug, um in den Kofferraum zu passen, wenn man im Sommer mit dem Auto zum Campingplatz fahren möchte.Der Preis des Solargenerators INFINITY 1300 fällt auf 1.049 €. Mit einer Kapazität von 1.382 Wh und einer Leistung von 1.800 W kann dieser zuverlässige Solargenerator die meisten Geräte bei Outdoor-Aktivitäten und Notfällen zu Hause mit Strom versorgen, ohne ins Schwitzen zu geraten.Der INFINITY 1500 ist derzeit zum Preis von 1.199 €erhältlich. Das ist eine solide Preissenkung und der derzeit niedrigste Preis.Letzte Chance, die Angebote zu ergatternVom 13 Juli bis zum 16 Juli können Kunden auf den offiziellen Webseiten von Growatt, bei Amazon und Walmart immer noch große Ersparnisse erzielen, einschließlich die neuesten Stromversorgungslösungen, Kombinationen und Zubehör.Informationen zu GrowattGrowatt, ein weltweit anerkannter Experte für neue Energien, wird seit 2011 weltweit von mehr als 3,6 Millionen Anhängern von sauberen Energien favorisiert. Growatt konzentriert sich auf das Gebiet der Erzeugung, Speicherung und Digitalisierung von sauberer Energie und bietet intelligente Energielösungen für alle Szenarien an, um Energieunabhängigkeit für jedermann zu ermöglichen. Als Vorreiter auf diesem Gebiet verfügt Growatt über jahrelange Erfahrung und die branchenführende Technologie, um durch intelligente und zuverlässigere Energielösungen Unabhängigkeit für Einzelpersonen, Familien und Unternehmen zu ermöglichen. Klicken Sie hier, um mehr über die tragbaren Powerstations von Growatt (https://eu.growattpower.com/) zu erfahren.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2149026/Growatt_Offers_Special_Deals_Portable_Power_Solutions_Across_All_Platforms.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/growatt-bietet-wahrend-des-prime-day-2023-auf-allen-plattformen-sonderangebote-fur-tragbare-stromversorgungslosungen-301872184.htmlPressekontakt:Xiangmei Zeng,xiangmei.zeng@growatt.comOriginal-Content von: Growatt, übermittelt durch news aktuell