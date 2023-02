Growatt INFINITY 1500 kommt offiziell in Deutschland in den Handel

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Die tragbaren Stromlösungen von Growatt haben sich erfolgreich auf dem europäischen Markt etabliert, wobei Deutschland als erste Station der europäischen Expansion dient. Am 27 . Februar 2023 kündigt Growatt an, dass INFINITY 1500 auf seiner offiziellen deutschen Webseite (https://de.growattpower.com/products/growatt-infinity-1500-powerstation-2000-watt) zum Verkauf angeboten wird.Nachdem der INFINITY 1500 bereits in den Vereinigten Staaten vorgestellt worden war, zog er schnell die Aufmerksamkeit der European Verbraucher auf sich. In der festen Überzeugung, dass der INFINITY 1500 den europäischen Strombedarf decken wird, bringt Growatt sein erstes tragbares Stromprodukt in Deutschland auf den Markt, das den Erwartungen der Nutzer entspricht. Mit einer Kapazität von 1512 Wh und einer Leistung von 2000 W ist der INFINITY 1500 die perfekte Wahl für jedes Szenario, egal ob Sie ihn für das Leben im Freien oder für den Strombedarf zu Hause verwenden.Was unterscheidet INFINITY 1500 wirklich von anderen?Blitzschnelles LadenINFINITY 1500 kann in nur 1 Stunde an der Steckdose von 0 auf 80 % aufgeladen werden, sodass die Stromversorgung jederzeit gewährleistet ist.Herausragende SolarleistungVollständig aufgeladen mit Solarzellen in 2,5 Stunden, bietet die hocheffiziente Solarleistung des INFINITY 1500 europäischen Nutzern eine zuverlässige Energiequelle, um den steigenden Strompreisen zu begegnen.Nahtlose UPS-SicherungBei Stromausfällen sichert es automatisch Ihre Geräte und sorgt für eine konstante Stromversorgung.„Angesichts des starken Nutzerinteresses und der Marktnachfrage glauben wir, dass die Einführung von INFINITY 1500 der richtige Schritt für den europäischen Markt ist", sagt Lisa Zhang, Vizepräsidentin für Marketing bei Growatt, „Wir arbeiten bereits daran, die Einführung der tragbaren Stromversorgungsserie in Europa zu beschleunigen, damit unsere Kunden von unseren grünen Energielösungen für alle Szenarien über verschiedene Kanäle profitieren können."Vom 27. Februar bis zum 5. März wird der INFINITY 1500 von 1599 € auf 1399 € reduziert. Nutzer können direkt von Growatt's German offizieller Website (https://de.growattpower.com/products/growatt-infinity-1500-powerstation-2000-watt) aus Bestellungen aufgeben. Der German Amazon Store wird bald für Bestellungen verfügbar sein.Informationen zu GrowattGrowatt, ein weltweit anerkannter Experte für neue Energien, wird seit 2011 von mehr als 3 Millionen Enthusiasten saubere Energie weltweit bevorzugt. Growatt konzentriert sich auf den Bereich der sauberen Energieerzeugung, -speicherung und -digitalisierung und bietet smarte Energielösungen für alle Szenarien an, um Energieunabhängigkeit für jedermann zu ermöglichen. Als Pionier auf diesem Gebiet hat Growatt jahrelange Erfahrung gesammelt und verfügt über die branchenführende Technologie, um ein smarteres und zuverlässigeres Leben mit sauberer Energie für Privatpersonen, Familien und Unternehmen zu ermöglichen. Klicken Sie hier und erfahren Sie mehr über die tragbaren Kraftwerke von Growatt (https://de.growattpower.com/).Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2009264/Growatt_INFINITY_1500_Officially_Goes_Sale_Germany.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/growatt-infinity-1500-kommt-offiziell-in-deutschland-in-den-handel-301756192.htmlPressekontakt:Xiangmei Zeng,xiangmei.zeng@growatt.comOriginal-Content von: Growatt, übermittelt durch news aktuell