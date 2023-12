GrowGeneration Aktie: Der nächste starke Knaller!

Die Growgeneration-Aktie erhält laut langfristiger Analysteneinschätzung die Bewertung "Neutral". Von insgesamt 1 Bewertung liegt keine als "Gut" und keine als "Schlecht" vor. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie wird auf 4 USD festgelegt, was einer zukünftigen Performance von 54,44 Prozent entspricht, da der derzeitige Preis bei 2,59 USD liegt. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Gut" seitens der Analysten.

In Bezug auf das Stimmungsbild rund um die Aktie zeigen die Analysen der Beiträge und Diskussionen im Internet eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Growgeneration weist kaum Änderungen auf, wodurch eine "Neutral"-Bewertung erzeugt wird. Insgesamt erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) von Growgeneration auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Growgeneration-Aktie bei 3,15 USD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 2,4 USD angenommen, was zu einem "Gut"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".