GrowGeneration Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Die technische Analyse der Growgeneration-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 2,97 USD liegt. Der aktuelle letzte Schlusskurs von 2,1 USD weicht somit um -29,29 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 2,48 USD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -15,32 Prozent entspricht, und somit zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Growgeneration-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Growgeneration besonders positiv diskutiert, mit 11 Tagen überwiegend positiven Themen und einem Tag mit überwiegend negativer Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, wodurch die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Somit bekommt Growgeneration auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet der Growgeneration-Aktie eine neutrale Bewertung zu. Der RSI7 liegt bei 73,44, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 65,26 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Growgeneration in Social Media zu beobachten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Aktie wurde auch deutlich weniger diskutiert als normal, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit der Anleger hinweist. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.