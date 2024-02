GrowGeneration Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Die Internetnutzung kann die Stimmung verstärken oder sogar umdrehen. Die Anzahl der Diskussionen in den sozialen Medien und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen können zu neuen Bewertungen für Aktien führen. Für Growgeneration wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Jedoch zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Growgeneration-Aktie ein Durchschnitt von 2,96 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2,31 USD, was einem Unterschied von -21,96 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen negative Bewertungen.

Der Relative Strength-Index (RSI) bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Der RSI der Growgeneration führt bei einem Niveau von 43,14 zur Einstufung "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 53,62 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Die Gesamteinschätzung des RSI liegt ebenfalls bei "Neutral".

In den vergangenen zwei Wochen wurde Growgeneration von den privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt somit eine "Gut"-Einstufung.