GrowGeneration Aktie: Der Knaller!

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Growgeneration wurde von Analysten auf sozialen Plattformen untersucht, wobei die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Auch in den sozialen Medien dominierten in den letzten ein bis zwei Tagen positive Themen im Zusammenhang mit Growgeneration. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Gesamtbewertung "Gut".

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Growgeneration 0 Mal als "Gut" und 1 Mal als "Neutral" bewertet, während keine "Schlecht"-Bewertung vergeben wurde. Langfristig erhält der Titel von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Growgeneration vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 2,34 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 70,94 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 4 USD. Diese Entwicklung wird als "Gut" eingestuft.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar beeinflussen. In Bezug auf die Diskussionintensität wurde bei Growgeneration eine starke Aktivität gemessen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine positive Entwicklung, was zu einem insgesamt positiven Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein Signal der technischen Analyse, zeigt für Growgeneration einen RSI von 72,73, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist mit 41,34 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Schlecht" auf Basis des RSI.