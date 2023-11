GrowGeneration Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Weitere Suchergebnisse zu "Randstad":

In den letzten vier Wochen konnte bei Growgeneration eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien verzeichnet werden. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie mit "Gut" in Bezug auf Sentiment und Buzz. Die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme von Diskussionsbeiträgen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Growgeneration-Aktie zeigt einen Wert von 46 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der 25-Tage-RSI ergibt mit einem Wert von 39,58 eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Growgeneration.

Von insgesamt 1 Analystenbewertung in den letzten zwölf Monaten für die Growgeneration-Aktie sind 0 Einstufungen "Gut" und 1 "Neutral". Dies führt zu einem Durchschnitt von "Neutral" für das Wertpapier. Die Kursziele der Analysten ergeben einen Durchschnitt von 4 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 43,88 Prozent steigen könnte. Somit erhält Growgeneration von den Analysten ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Growgeneration bei 3,28 USD liegt, während die Aktie selbst aktuell bei 2,78 USD notiert. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Distanz zum GD200. Der GD50 der vergangenen 50 Tage zeigt jedoch einen Stand von 2,48 USD, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt wird daher die Gesamtbewertung für Growgeneration als "Neutral" eingestuft.