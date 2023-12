Grove Aktie: Wann tut sich was?

Weitere Suchergebnisse zu "Grove":

Die aktuelle Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Upexi eingestellt waren. Es gab drei positive und ein negatives Handelstage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Die Redaktion bewertet die Anlegerstimmung als "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Upexi-Aktie der letzten 200 Handelstage um 53,68 Prozent abweicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt nur leicht über dem aktuellen Kurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Upexi-Aktie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine neutralere Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht signifikant verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Upexi daher in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.