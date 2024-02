Grove Aktie: Die Bären zittern!

Weitere Suchergebnisse zu "Grove":

Die Aktie von Upexi wird von Analysten derzeit mit "Gut" bewertet, basierend auf einer "Gut"-Bewertung und keiner "Neutral"- oder "Schlecht"-Bewertung in den letzten zwölf Monaten. Im vergangenen Monat gab es keine neuen Bewertungen von Analysten. Insgesamt erhält Upexi eine positive Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Die Stimmung und das Interesse an Upexi haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Upexi liegt bei 71,01, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI für 25 Tage beläuft sich auf 55,1, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Upexi in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Insgesamt wird die Upexi-Aktie von Analysten und Anlegern positiv bewertet, was auf ein gestiegenes Interesse und eine positive Stimmung in den sozialen Medien hindeutet.