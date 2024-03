Grove Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Weitere Suchergebnisse zu "Grove":

Die Analyse von Upexi-Aktien zeigt, dass von insgesamt 1 Analystenbewertung in den letzten zwölf Monaten alle als "Gut" eingestuft wurden. Es gab keine neutralen oder schlechten Bewertungen. Dies führt zu einem durchschnittlichen Rating von "Gut" für das Wertpapier. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen von Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Upexi bei 0,48 USD liegt, was einer Distanz von -50,52 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Betrachtet man jedoch die vergangenen 200 Tage, so ergibt sich ebenfalls ein "Schlecht"-Rating, da die Distanz zum GD200 bei -68,21 Prozent liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Auch die Stärke der Diskussion zeigte keine signifikanten Unterschiede. Somit erhält Upexi in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Abschließend wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, um festzustellen, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 64,29 Punkten, was bedeutet, dass die Upexi-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt jedoch an, dass Upexi überkauft ist und dementsprechend ein "Schlecht"-Rating erhält.

Zusammenfassend ergibt sich also ein insgesamt "Gut"-Rating von den Analysten, während die charttechnische Analyse und der RSI zu einer Einschätzung als "Schlecht" führen. Das Sentiment und der Buzz erhalten eine "Neutral"-Bewertung.