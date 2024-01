Groupe Minoteries Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Die Groupe Minoteries weist derzeit eine Dividendenrendite von 5,47 Prozent auf, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Dieser Wert zeigt, wie viel eine Aktie in Form von Dividenden abwirft im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs. Die "Nahrungsmittel"-Branche hat eine Rendite von 3,62 Prozent, was zu einer Differenz von +1,85 Prozent im Vergleich zur Groupe Minoteries-Aktie führt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Groupe Minoteries-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 281,25 CHF. Der letzte Schlusskurs (280 CHF) weicht hiervon um -0,44 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, so liegt der letzte Schlusskurs (266,44 CHF) über dem gleitenden Durchschnitt um +5,09 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung der Groupe Minoteries-Aktie.

Der Relative Strength-Index (RSI) stuft die Aktie der Groupe Minoteries als neutral ein. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Groupe Minoteries-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 18,18, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 43,64, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz im Netz erhält die Aktie von Groupe Minoteries eine "Neutral"-Einschätzung. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt eine übliche Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Somit wird die Groupe Minoteries insgesamt als "Neutral"-Wert eingestuft.