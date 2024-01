Groupe Minoteries Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die Groupe Minoteries schüttet derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Nahrungsmittelsektor. Mit einer Dividendenrendite von 5,68 % liegt sie 2,07 Prozentpunkte über dem Durchschnitt von 3,61 %. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Groupe Minoteries derzeit bei 264 CHF und damit -0,95 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über einen Zeitraum von 200 Tagen betrachtet, ergibt sich jedoch eine Distanz von -6,07 Prozent zum GD200, weshalb die Einstufung hier als "Schlecht" erfolgt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht daher für beide Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Verbrauchsgüter" erzielte die Groupe Minoteries im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,84 Prozent, was 30,03 Prozent unter dem Durchschnitt von 23,19 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Nahrungsmittel" beträgt 2,49 Prozent, wobei die Groupe Minoteries aktuell 9,33 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Groupe Minoteries ergibt sich ein RSI7-Wert von 57,14 und ein RSI25-Wert von 53,45. Beide Werte deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb sie in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird das Wertpapier der Groupe Minoteries daher in diesem Abschnitt mit "Neutral" eingestuft.