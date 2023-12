Groupe Gorgé Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Die technische Analyse der Exail-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 18,21 EUR liegt. Mit einem letzten Schlusskurs von 19,18 EUR weicht die Aktie somit um +5,33 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (17,37 EUR) liegt mit dem letzten Schlusskurs um +10,42 Prozent darüber, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Exail-Aktie für die einfache Charttechnik somit ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Exail wird als "Neutral" bewertet, da weder besonders positive noch negative Ausschläge zu beobachten waren. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Exail, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Exail. Die Aktie erhält daher auch hier eine "Neutral"-Bewertung, da weder übermäßig positive noch negative Diskussionen festzustellen waren.

Der Relative Strength Index (RSI) der Exail-Aktie liegt bei 19,05, was als überverkauft gilt und somit zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 30 und wird daher als Anzeichen für eine neutralen Situation eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.