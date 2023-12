Groupe Bruxelles Lambert Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "GBL":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Groupe Bruxelles Lambert liegt bei 46, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt liegt. Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Groupe Bruxelles Lambert liegt bei 54,39 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 zeigt ähnliche Werte, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt.

In den letzten 12 Monaten hat Groupe Bruxelles Lambert eine Performance von 43,95 Prozent erzielt, was im Vergleich zur Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" eine Outperformance von +43,95 Prozent bedeutet. Auch im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite der Aktie 43,95 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Aus technischer Sicht liegt der Schlusskurs der Groupe Bruxelles Lambert-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei durchschnittlich 73,79 EUR. Der letzte Schlusskurs lag bei 72,7 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einem "Neutral"-Rating in der einfachen Charttechnik.

Insgesamt wird die Groupe Bruxelles Lambert-Aktie aufgrund der verschiedenen Analysemethoden als "Neutral" eingestuft.

