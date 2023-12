Groupe Bruxelles Lambert Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Weitere Suchergebnisse zu "GBL":

Die Groupe Bruxelles Lambert-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 73,74 EUR verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 71,82 EUR, was einem Unterschied von -2,6 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 71,66 EUR liegt nahe dem letzten Schlusskurs (+0,22 Prozent), was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Groupe Bruxelles Lambert-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet der Aktie ebenfalls ein "Neutral"-Rating zu. Mit einem RSI7-Wert von 63,72 und einem RSI25-Wert von 53,28 wird die Auf- und Abwärtsbewegung der Aktie bewertet. Beide Werte führen zu einer neutralen Einstufung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf Dividenden schüttet die Groupe Bruxelles Lambert derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Diversifizierten Finanzdienstleistungen. Der Unterschied beträgt 2,6 Prozentpunkte, wodurch die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut" erhält.

Im Vergleich zur "Diversifizierten Finanzdienstleistungen"-Branche erzielte die Groupe Bruxelles Lambert in den letzten 12 Monaten eine Performance von 43,95 Prozent, was einer klaren Überperformance gegenüber dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent entspricht. Auch im Bereich des "Finanzen"-Sektors liegt die Aktie mit 43,95 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.