Groupe Bruxelles Lambert Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Die Groupe Bruxelles Lambert-Aktie wird anhand verschiedener Kriterien analysiert. In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 73,49 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 70,76 EUR liegt, was einer Abweichung von -3,71 Prozent entspricht und somit zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (71,82 EUR) weicht mit -1,48 Prozent nur geringfügig vom letzten Schlusskurs ab, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt.

Auf Grundlage fundamentaler Kriterien wird die Aktie ebenfalls neutral bewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 46,27 auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) wird die Groupe Bruxelles Lambert-Aktie sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI: 66,91 Punkte) als auch auf etwas längerfristiger (RSI25: 56,54) Basis als neutral bewertet, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt die Groupe Bruxelles Lambert mit 2,6 Prozent über dem Branchendurchschnitt und wird daher als lukratives Investment betrachtet, was zu einer positiven Bewertung führt.