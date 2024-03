Group 6 Metals Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

In den vergangenen zwei Wochen wurde 6 Metals von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Des Weiteren wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt negativ beurteilt werden. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,1 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,047 AUD deutlich darunter liegt (eine Abweichung von -53 Prozent). Auf Basis dieser Berechnung erhält 6 Metals eine "Schlecht"-Bewertung. Auch beim kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs (0,07 AUD) unter dem gleitenden Durchschnitt (-32,86 Prozent), wodurch auch hier ein "Schlecht"-Rating vergeben wird. Insgesamt wird 6 Metals basierend auf trendfolgenden Indikatoren als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung und die Kommunikation im Internet zeigen nur geringe Veränderungen in den vergangenen Wochen, weshalb eine "Neutral"-Bewertung für 6 Metals vergeben wird. Zudem wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 66,67, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 76 eine überkaufte Situation an, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie die Bewertung "Schlecht" vergeben.