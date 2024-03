Group 6 Metals Aktie: Schlechte Nachrichten!

Die 6 Metals notiert derzeit bei 0,056 AUD und liegt damit um -20 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Betrachtet man die vergangenen 200 Tage, so ergibt sich ebenfalls eine Einstufung als "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -44 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die 6 Metals einen Wert von 40,91, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 59, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie insgesamt die Einschätzung "Neutral".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv. An drei Tagen dominierten positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde vermehrt positiv über das Unternehmen 6 Metals gesprochen. Dies führt zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Dadurch wird die Aktie von 6 Metals in Bezug auf diese Faktoren insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend ergibt sich für die 6 Metals also eine charttechnische Einschätzung als "Schlecht", eine neutrale Bewertung des RSI und des Anleger-Sentiments sowie eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz.