Ground Food Tech, tut es schon wieder!

Die Internet-Kommunikation kann starke positive oder negative Auswirkungen auf die Stimmung haben, und unsere Analyse ermöglicht es, diese Veränderungen präzise und frühzeitig zu erkennen. Die Stimmung für Shanghai Milkground Food Tech hat sich jedoch in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb wir die Aktie als "Neutral" bewerten. Ebenso hat sich die Diskussionsstärke in den sozialen Medien für das Unternehmen nicht außergewöhnlich entwickelt, was zur gleichen "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur Rendite von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") hat Shanghai Milkground Food Tech im vergangenen Jahr eine Rendite von -49,59 Prozent erzielt - ein Wert, der 44,53 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -4,72 Prozent, und Shanghai Milkground Food Tech liegt aktuell 44,87 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance bewerten wir die Aktie insgesamt als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Shanghai Milkground Food Tech-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 22,49 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 15,85 CNH liegt, was einem Unterschied von -29,52 Prozent entspricht. Auch bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating, da der letzte Schlusskurs von 17,14 CNH unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Shanghai Milkground Food Tech zeigt bei einem Niveau von 88,44 eine "Schlecht"-Einstufung. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 62,94 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.