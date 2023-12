Ground Food Tech Aktie: Das ist ein Hammer

Die Diskussionen auf sozialen Medien über Shanghai Milkground Food Tech geben ein gemischtes Stimmungsbild wider. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Shanghai Milkground Food Tech neutral ist. Der RSI7 beträgt 20,99, was als "Gut" eingestuft wird, während der RSI25 bei 61,93 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtranking von "Gut" für den RSI.

Im Branchenvergleich hat Shanghai Milkground Food Tech in den letzten 12 Monaten eine Performance von -49,59 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -40,01 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche darstellt. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Aktie mit einer Rendite von -9,9 Prozent um 39,69 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnittskurs der Shanghai Milkground Food Tech-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 21,51 CNH lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 16,07 CNH, was einer Abweichung von -25,29 Prozent entspricht und somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht nach sich zieht. Auf der 50-Tages-Basis ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der Schlusskurs mit 16,78 CNH nur um -4,23 Prozent vom Durchschnitt entfernt liegt.

Zusammenfassend erhält die Aktie von Shanghai Milkground Food Tech eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der gemischten Stimmung, des RSI und der Branchen- und technischen Analyse.