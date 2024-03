Ground Food Tech Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever plc":

Der Aktienkurs von Shanghai Milkground Food Tech verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -60,53 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -23,91 Prozent, was zu einer Underperformance von -36,62 Prozent für Shanghai Milkground Food Tech führte. Zudem erzielte der "Verbrauchsgüter"-Sektor eine mittlere Rendite von -23,97 Prozent im letzten Jahr, wobei Shanghai Milkground Food Tech 36,56 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse ergab, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Shanghai Milkground Food Tech-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 18,22 CNH liegt. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs bei 14 CNH, was einem Unterschied von -23,16 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Berechnung wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein anderes Bild, da der letzte Schlusskurs von 14,37 CNH nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt (-2,57 Prozent). Somit erhält die Aktie in diesem Fall ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Shanghai Milkground Food Tech-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktivität der Diskussionen im Netz schwach war. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Zudem weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich somit für Shanghai Milkground Food Tech in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Abschließend wurde der Relative Strength Index (RSI) für Shanghai Milkground Food Tech betrachtet. Sowohl der 7-Tage-RSI (33,06 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (46,86 Punkte) deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb sie jeweils ein "Neutral"-Rating erhält. Somit wird Shanghai Milkground Food Tech insgesamt als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.