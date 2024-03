Ground Food Tech Aktie: Jetzt geht’s los!

Der Aktienkurs von Shanghai Milkground Food Tech fiel in den letzten 12 Monaten um 60,53 Prozent, was eine deutliche Underperformance im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche darstellt, die im Durchschnitt um 23,91 Prozent sanken. Dies bedeutet eine Unterperformance von 36,62 Prozent für Shanghai Milkground Food Tech in dieser Branche. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -23,97 Prozent, wobei Shanghai Milkground Food Tech um 36,56 Prozent hinter diesem Durchschnittswert zurückblieb. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen zu Shanghai Milkground Food Tech in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen beiden Wochen häuften sich die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Auch wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Basierend auf diesen Signalen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt eine Betrachtung des gleitenden Durchschnitts, dass der aktuelle Schlusskurs der Shanghai Milkground Food Tech-Aktie von 14 CNH deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (18,22 CNH) liegt, was einer Unterperformance von 23,16 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (14,37 CNH) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,57 Prozent), was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Somit wird die Shanghai Milkground Food Tech-Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 33,06 Punkte, was darauf hindeutet, dass Shanghai Milkground Food Tech derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI (Wert: 46,86) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Shanghai Milkground Food Tech-Aktie somit als "Neutral" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.