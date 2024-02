Ground Food Tech Aktie: Interessante Aussichten?

Die Shanghai Milkground Food Tech hat in den letzten Monaten eine schwierige Phase durchlaufen. Die 200-Tage-Linie (GD200) der Aktie verläuft aktuell bei 19,41 CNH, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs liegt derzeit bei 13,27 CNH, was einem Abstand von -31,63 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt sich eine negative Entwicklung, was zu einem weiteren "Schlecht"-Signal führt.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength-Index (RSI), der für die Shanghai Milkground Food Tech derzeit bei 61,84 liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". Auch bei Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) bleibt die Einschätzung "Neutral". Insgesamt ergibt sich für den RSI die Einstufung als "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei der Shanghai Milkground Food Tech ist insgesamt als positiv zu bewerten, obwohl in den Diskussionsforen und sozialen Medien in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert wurden. Dies führt insgesamt zu einer Einschätzung als "Neutral".

Im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche hat die Shanghai Milkground Food Tech in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -34,04 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Aktie um 33,93 Prozent unter dem Durchschnittswert. Insgesamt führt dies zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Ground Food Tech kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Ground Food Tech jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Ground Food Tech-Analyse.

Ground Food Tech: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...