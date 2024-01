Ground Food Tech Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Shanghai Milkground Food Tech basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über das Unternehmen gesprochen, wobei an sieben Tagen positive Themen dominierten. An vier Tagen überwog hingegen die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger jedoch vor allem an negativen Themen interessiert. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength-Index (RSI) stuft die Aktie von Shanghai Milkground Food Tech als Neutral-Titel ein. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie für verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 beträgt 20,99, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 61,93 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Shanghai Milkground Food Tech-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 21,51 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs (16,07 CNH) liegt deutlich darunter (Unterschied -25,29 Prozent), wodurch die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (16,78 CNH) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,23 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Das Sentiment und der Buzz, also die Stimmung und Diskussionen rund um die Aktie, werden auch analysiert. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Shanghai Milkground Food Tech weist hingegen kaum Änderungen auf, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich somit bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut" für die Aktie von Shanghai Milkground Food Tech.