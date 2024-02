Großstreik gegen Regierungspolitik in Finnland

HELSINKI (dpa-AFX) - Ein Großstreik gegen geplante Arbeitsmarktreformen der Regierung hat in Finnland viele Teile des öffentlichen Lebens lahmgelegt. Insgesamt rund 300 000 Arbeitnehmer wollten sich nach Angaben des finnischen Rundfunksenders Yle an dem umfassenden Streik beteiligen, der noch bis einschließlich Freitag laufen sollte. Unter anderem blieben am Donnerstag die meisten Kindertagesstätten im Raum Helsinki geschlossen, auch der Luftverkehr war stark beeinträchtigt: Die Fluglinie Finnair warnte bereits vorab, dass am Donnerstag und Freitag wegen des Streiks schätzungsweise 550 Flüge gestrichen werden müssten. Auch bei der Post und in mehreren großen Industrieunternehmen wurde gestreikt.

Etwa 13 000 Menschen nahmen nach Polizeiangaben an einer Demonstration auf dem Senatsplatz im Zentrum von Helsinki teil. Der Vorsitzende der oppositionellen Sozialdemokraten, Antti Lindtman, warf der Regierung auf der Kundgebung vor, weiterhin die Ohren zu verschließen - dabei seien die Forderungen der Demonstranten nicht unangemessen.

Mehrere Gewerkschaften hatten aus Wut über Reformpläne der konservativ-rechten Regierung von Ministerpräsident Petteri Orpo zu dem mehrtägigen Großstreik aufgerufen. Sie werfen der Orpo-Regierung vor, dass die Pläne unzumutbar seien und im Falle einer Umsetzung viele Arbeitnehmerrechte schwächen sowie die soziale Sicherheit beschneiden würden./trs/DP/mis