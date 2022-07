Große Hitze in Südeuropa - erneut warmer Tag in Deutschland

OFFENBACH/MADRID (dpa-AFX) - In vielen Regionen Südeuropas stöhnen die Menschen schon seit Wochen unter Gluthitze. In Spanien und Portugal gab es in dieser Woche teilweise bereits deutlich über 40 Grad, und die große Hitze soll andauern. In Frankreich sollen die Temperaturen laut Wetterdienst Météo France am Mittwoch örtlich auf 39 Grad steigen - und es wird wohl in den kommenden Tagen noch heißer. Auch in Deutschland steigen die Temperaturen wieder - am Mittwoch zunächst vor allem im Südwesten.

In Italien, das seit Wochen unter Hitze und Trockenheit leidet, wurde bereits in fünf Regionen im Norden der Notstand ausgerufen. Nach einigen Tagen der Entspannung mit stärkeren Regenfällen bereitet sich auch Griechenland auf die Hitze vor - mit über 40 Grad Anfang der kommenden Woche.

Für Deutschland erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch bis zu 34 Grad im Südwesten. Kühler wird es an den Küsten, wo die Meteorologen bis zu 25 Grad erwarten, wie es am Morgen auf der DWD-Webseite hieß. In den anderen Teilen Deutschlands wird es 25 bis 31 Grad warm.