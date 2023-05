Großbritannien gibt Zahlen zur Zuwanderung bekannt - Rekord erwartet

LONDON (dpa-AFX) - Inmitten einer Debatte über schärfere Zuwanderungsregeln gibt Großbritannien am Donnerstag neue Daten zur Migration bekannt. Erwartet wird, dass 2022 die Zahlen deutlich gestiegen und bis zu einer Million Menschen mehr ins Vereinigte Königreich gezogen sind als es verlassen haben. Das dürfte die konservative Regierung weiter unter Druck setzen.

Premierminister Rishi Sunak hatte angekündigt, die Zuwanderung deutlich einzudämmen. Mit immer drastischeren Gesetzen will seine Regierung Migranten abschrecken, die auf irregulärem Weg, meist mit kleinen Booten über den Ärmelkanal, ins Land kommen. Zuletzt kündigte Sunak an, er wolle auch die "legale" Migration deutlich senken, etwa indem ausländische Master-Studenten von 2024 an ihre Angehörigen nicht mehr ins Land nachholen dürfen.

Das Recht auf Freizügigkeit einzuschränken, war eines der Hauptargumente für den Brexit. Trotzdem ist die Zahl der Migrantinnen und Migranten seitdem deutlich gestiegen./bvi/DP/jha