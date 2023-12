Großbritannien erhält milliardenschwere KI-Investition von Microsoft

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Microsoft plant, 2,5 Milliarden Pfund in Großbritannien zu investieren, um das KI-Geschäft zu erweitern, was Premierminister Sunak einen Wachstumsschub erhoffen lässt.

Eine wegweisende Entscheidung verspricht eine Welle der Entwicklung im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) in Großbritannien auszulösen. Der amerikanische Softwarekonzern Microsoft gab am Donnerstag bekannt, in den nächsten drei Jahren 2,5 Milliarden Pfund (2,89 Milliarden Euro) in Großbritannien zu investieren. Dies würde die größte Einzelinvestition des Technologieriesen im Vereinigten Königreich darstellen.

Premierminister Rishi Sunak zeigte sich begeistert von der Ankündigung und bezeichnete sie als "Wendepunkt für die Zukunft der KI-Infrastruktur und Entwicklung in Großbritannien". Die britische Regierung erhofft sich durch die Milliardeninvestition von Microsoft einen signifikanten Wachstumsschub im Bereich der KI, der als entscheidend für die Zukunft der Wirtschaft angesehen wird.

Die Investition von Microsoft wird die Zahl der Rechenzentren in Großbritannien mehr als verdoppeln, so Sunak. Darüber hinaus wird das Unternehmen mehr als 20.000 hochmoderne Grafikprozessoren in das Land bringen, um die Forschung und Entwicklung im Bereich der KI voranzutreiben.

Neben dem Ausbau der Infrastruktur wird Microsoft seinen Mitarbeitern in Großbritannien auch eine erstklassige KI-Ausbildung anbieten. Das Ziel ist es, das vorhandene Fachwissen in diesem Bereich zu erweitern und die Grundlage für eine florierende KI-Industrie in Großbritannien zu schaffen.

Die Entscheidung von Microsoft ist ein klares Signal für das Vertrauen in den britischen Markt und unterstreicht die führende Rolle des Landes in der globalen Technologielandschaft. Die britische Regierung ist davon überzeugt, dass diese Investition nicht nur das Wachstum ankurbeln, sondern auch neue Arbeitsplätze schaffen und die Innovationskraft der KI-Branche in Großbritannien stärken wird.

Mit dieser wegweisenden Entscheidung nimmt Großbritannien eine Spitzenposition in der Entwicklung und Anwendung von Künstlicher Intelligenz ein und steht vor einer vielversprechenden Zukunft in der Technologiebranche. Investoren und Akteure in der Branche sollten sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen und von der Wachstumschance in Großbritannien profitieren.

