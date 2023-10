Großbritannien: Unternehmensstimmung trübt sich weniger ein als erwartet

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in britischen Unternehmen hat sich im September weniger als erwartet eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global sank im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Punkte auf 48,5 Punkte, wie S&P am Mittwoch in London auf Basis einer zweiten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt eine Bestätigung der Erstschätzung von 46,8 Punkten erwartet. Der Indikator bleibt damit weiter unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten und signalisiert damit eine Schrumpfung der Wirtschaft.

Auch der Indikator für den Dienstleistungsindikator wurde merklich nach oben revidiert. Er sank zwar um 0,2 Punkte auf 49,3 Punkte. In einer ersten Schätzung waren aber lediglich 47,2 Punkte ermittelt worden. Der Dienstleistungssektor ist in Großbritannien besonders groß. In der Industrie hatte sich die Stimmung laut Daten vom Montag etwas aufgehellt.

"Die Umfrageteilnehmer gaben häufig an, dass eine Kombination aus erhöhten Kreditkosten und der gedämpften Wirtschaftslage zu einem geringeren Neugeschäft geführt haben", kommentierte Tim Moore, Direktor S&P Global. Ein erneuter Rückgang der Exporte habe sich ebenfalls negativ ausgewirkt./jsl/bgf/jha/