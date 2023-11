Großbritannien: Unternehmensstimmung hellt sich unerwartet auf

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in britischen Unternehmen hat sich im November überraschend aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global stieg im Vergleich zum Vormonat um 1,4 Punkte auf 50,1 Punkte, wie S&P am Donnerstag in London auf Basis einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt mit einem unveränderten Wert von 48,7 Punkten gerechnet. Der Indikator überspringt damit knapp die Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Er signalisiert also ein geringfügiges Wachstum.

Der Indikator für den Dienstleistungsindikator kletterte ebenfalls über die Wachstumsschwelle. Er legte um 1,0 Punkte auf 50,5 Punkte zu. Der Dienstleistungssektor ist in Großbritannien besonders groß. Der Industrieindikator stieg um 1,9 Punkte auf 46,7 Punkte. Für die Industrie wird also weiter eine Schrumpfung angezeigt.

"Erleichterung über die Pause bei den Zinserhöhungen und eine deutliche Verlangsamung der Inflation stützen die Wirtschaftstätigkeit", kommentierte Tim Moore, Ökonom bei S&P Global. Die jüngsten Daten würden auf eine weitgehend stagnierende Wirtschaft im vierten Quartal hindeuten./jsl/jkr/jha/