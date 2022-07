Großbritannien: Unternehmensstimmung hellt sich etwas auf

LONDON (dpa-AFX) - Die Unternehmensstimmung in Großbritannien hat sich im Juni etwas aufgehellt. Der Indikator der Marktforscher von S&P Global stieg um 0,6 Punkte 53,7 Punkte, wie S&P Global am Dienstag in London laut einer zweiten Schätzung mitteilte. In einer ersten Schätzung waren noch 53,1 Punkte ermittelt worden. Volkswirte hatten mit einer Bestätigung der Erstschätzung gerechnet.

Die Stimmung unter den Dienstleistern hellte sich etwas auf. Der Wert wurde von 53,4 Punkte auf 54,3 Punkte nach oben revidiert. In der Industrie verschlechterte er sich jedoch - laut den bereits am Freitag veröffentlichten Zahlen. Die Werte liegen jedoch weiterhin über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Die hohe Inflation belastet jedoch laut S&P die Nachfrage./jsl/mis