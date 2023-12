Großbritannien: Unternehmensstimmung hellt sich auf

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in britischen Unternehmen hat sich im Dezember verbessert. Der von S&P Global erhobene Einkaufsmanagerindex stieg zum Vormonat um 1,0 Punkte auf 51,7 Zähler, wie S&P am Freitag in London mitteilte. Die Dienstleisterstimmung hellte sich auf, der Indikator für die Industrie ging hingegen zurück. Mit etwas mehr als 50 Punkten zeigt der Gesamtindikator Wachstum an.

Die britische Konjunktur nehme zum Jahresende etwas Fahrt auf, kommentierte Chefökonom Chris Williamson von S&P Global. Er sprach jedoch von einer Wirtschaft der zwei Geschwindigkeiten: Während das verarbeitende Gewerbe schrumpfe, wachse der Dienstleistungssektor. Für Hoffnung sorge die Aussicht auf niedrigere Leitzinsen im kommenden Jahr./bgf/jsl/mis