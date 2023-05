Großbritannien: Stimmung in den Unternehmen hellt sich deutlich auf

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den britischen Unternehmen hat sich im April dank einer starken Entwicklung im Bereich Dienstleistungen deutlich verbessert. Der Indexwert für die Stimmung der Einkaufsmanager von S&P Global stieg im Monatsvergleich um 2,7 Punkte auf 54,9 Zähler, wie S&P am Donnerstag in London laut einer zweiten Schätzung mitteilte. Damit wurde eine erste Schätzung nach oben revidiert. In einer ersten Erhebung war für April nur ein Indexwert von 53,9 Punkten gemeldet worden, und Analysten hatten eine Bestätigung der ersten Schätzung erwartet.

Der Indexwert liegt deutlich über der sogenannten Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Er deutet somit auf eine Zunahme der wirtschaftlichen Aktivitäten hin.

Der entsprechende Indikator für den Dienstleistungssektor stieg um 3,0 Punkte auf 55,9 Prozent, wie es weiter hieß. Auch bei der Stimmung der Einkaufsmanager im Bereich Dienstleistungen wurde die erste Schätzung für April nach oben revidiert.

Tim Moore, Experte bei S&P Global Markt Intelligence, verwies auf die starke Wachstumsrate des Dienstleistungssektors. Diese deute darauf hin, dass die britische Wirtschaft positiv in das zweite Quartal gestartet sei. Die starke Entwicklung im Bereich Dienstleistungen überlagere die schwache Entwicklung im Industriesektor. Der Indexwert für die Stimmung in den Industriebetrieben verharrte im April unter der Expansionsschwelle./jkr/jsl/mis