Großbritannien: Inflation geht leicht zurück - aber weiter zweistellig

LONDON (dpa-AFX) - In Großbritannien hat der Inflationsdruck auf hohem Niveau leicht abgenommen. Die Verbraucherpreise erhöhten sich im März zum Vorjahresmonat um 10,1 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte. Im Vormonat hatte die Rate 10,4 Prozent betragen. Analysten hatten im Schnitt jedoch einen stärkeren Rückgang auf 9,8 Prozent erwartet.

Etwas gedämpft wurde die Inflation durch die Preisentwicklung von Kraftstoffen. Lebensmittel und Dienstleistungen im Freizeit- und Kulturbereich übten jedoch weiter erheblichen Auftrieb aus. Der Rückgang der allgemeinen Teuerung, jedoch nicht der unterliegenden Inflation, ist aktuell in vielen Ländern zu beobachten.

Zudem bleibt auch der allgemeine Preisauftrieb trotz der leichten Entspannung hoch. Im vergangenen Herbst war die Inflation mit 11,1 Prozent auf den höchsten Stand seit mehr als vier Jahrzehnten gestiegen. Die britische Zentralbank hat sich bereits mit kräftigen Zinsanhebungen gegen die Entwicklung gestemmt, bisher aber ohne durchschlagenden Erfolg./bgf/zb