Großauftrag / Ab März: Stölting reinigt alle 58 Immobilien der Sparkasse Dortmund

Ab dem 1. März reinigt die Gelsenkirchener Unternehmensgruppe Stölting alle 58 Immobilien der Sparkasse Dortmund in der Ruhr-Metropole sowie in der Nachbarstadt Schwerte. Das Gelsenkirchener Familienunternehmen, einer der führenden Anbieter infrastruktureller Dienstleistungen in Deutschland, setzte sich bei der Ausschreibung gegen sieben Mitbewerber durch. Der Auftrag hat eine Laufzeit von fünf Jahren.Im Zuge des Engagements für Umweltschutz wird Stölting bei diesem Projekt ausschließlich Elektromobilität für die Auftragsabwicklung nutzen und nur Reinigungsmittel mit dem EU Ecolabel einsetzen. Damit, so das Unternehmen, sei eine CO²-neutrale Durchführung des Auftrags gewährleistet und dem gemeinsamen Bestreben von Sparkasse Dortmund und Stölting um möglichst große Umweltfreundlichkeit Rechnung getragen."Wir freuen uns darauf, eine saubere und umweltfreundliche Umgebung für die Mitarbeiter und Kunden der Sparkasse zu schaffen", sagt Patrick Engel, Mitglied der Geschäftsführung der für den Auftrag zuständigen Stölting GmbH Reinigung und Service.Stölting reinigt in den 58 Gebäuden insgesamt eine Grundfläche von 45.000 qm und 20.000 qm Fensterflächen. Die Implementierung des Reinigungskonzeptes beginnt bereits jetzt, um einen nahtlosen Übergang zu gewährleisten und Betriebsstörungen auszuschließen.Dirk Schaufelberger, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Dortmund: "Das Unternehmen Stölting, das über einen tadellosen Ruf verfügt, hat uns ein in jeder Hinsicht überzeugendes Konzept präsentiert. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit."Über Stölting:Die Stölting Service Group, die in diesem Jahr ihr 125. Jubiläum begeht, zählt zu den führenden Anbietern von Serviceleistungen in den Kompetenzfeldern Reinigung, Sicherheit und Personal in Deutschland. Mit 40 Niederlassungen und 14.400 Mitarbeitern bietet das Unternehmen Komplettlösungen in den genannten Bereichen. Erfahrenes Fachpersonal und der Einsatz innovativer Technik sorgen für hohe Kundenzufriedenheit. Werteorientiertes Verhalten gehört zur DNA des Familienunternehmens. Die Stölting Service Group setzt 360 Mio. Euro um (2022).