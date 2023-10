Nach Großangriff der Hamas: Macron warnt Iran vor Eskalation

PARIS (dpa-AFX) - Eine Woche nach dem Großangriff der islamistischen Hamas auf Israel hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron den Iran vor einer Eskalation und Ausweitung des Konflikts gewarnt, insbesondere im Libanon. Angesichts der engen Beziehungen Irans zur Hisbollah im Libanon und zur Hamas im Gazastreifen trage die Führung in Teheran Verantwortung, sagte Macron in einem Telefonat mit dem iranischen Präsidenten Ebrahim Raissi. Er forderte ihn auf, alles tun, um einen regionalen Flächenbrand zu verhindern.

In dem am Sonntag geführten Gespräch betonte der Staatschef, wie wichtig es sei, dass die von der Hamas in Israel verübten Terroranschläge von allen eindeutig verurteilt werden, und dass Israel das Recht habe, sich selbst zu verteidigen und die Terrorgruppen, die seine Bevölkerung angreifen, außer Gefecht zu setzen.

Macron legte auch den Nachdruck auf die Freilassung der von der Terrororganisation Hamas verschleppten französischen Frauen und Männer. Dies habe oberste Priorität. Seit Beginn des blutigen Angriffs der Hamas auf Israel wurden laut französischem Außenministerium 17 französische Staatsbürger getötet, 15 gelten als vermisst.

Der vor einer Woche gestartete Angriff hat mehr als 1300 Israelis das Leben gekostet. Bei der Gegenoffensive der israelischen Arme starben nach palästinensischen Angaben rund 2450 Menschen./sg/DP/zb