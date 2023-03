Großaktionär Loh legt Übernahmeangebot für Klöckner vor - Frist bis Ende April

Weitere Suchergebnisse zu "Klöckner":

DUISBURG/HAIGER (dpa-AFX) - Friedhelm Loh, Großaktionär des Stahlhändlers Klöckner & Co hat wie angekündigt ein freiwilliges Übernahmeangebot für das Unternehmen vorgelegt. Aktionäre können nun bis zum 25. April ihre Aktien andienen, teilte die Loh zugehörige Investmentgesellschaft Swoctem am Montag in Haiger mit. Der Preis soll wie bekannt bei 9,75 Euro je Aktie in bar liegen, was den gesetzlichen Anforderungen entspreche. Eine Mindestannahmeschwelle gibt es nicht. Loh hält rund 30 Prozent an Klöckner. Früheren Angaben zufolge hat der Großaktionär aber nicht die Übernahme der Mehrheit im Auge. Die im SDax notierte Aktie lag am frühen Nachmittag mit gut einem Prozent im Plus und notierte bei 10,5 Euro./nas/mis