Gronover Consulting GmbH wächst weiter: Güglinger Unternehmen sucht mehrere neue Mitarbeiter

Güglingen (ots) -Die Gronover Consulting GmbH, eine Unternehmensberatung für Handwerksbetriebe mit Sitz in Güglingen, nimmt neue Dimensionen an: Wie die Geschäftsführung mitteilte, werden zum nächstmöglichen Zeitpunkt mehrere neue Mitarbeiter gesucht. Besonders gefragt sind Vertriebsmitarbeiter, die das Unternehmen dabei unterstützen, den Kontakt zu seinen Interessenten zu halten. Aber auch in anderen Bereichen, wie Social Media und Online-Marketing, benötigt die Unternehmensberatung zeitnah Verstärkung.Gründer und Geschäftsführer Johannes Gronover: "Viele Handwerksbetriebe haben gegenwärtig mit einer Vielzahl von Herausforderungen zu kämpfen. Es fällt ihnen schwer, ihr Unternehmen zeitgemäß auszurichten, Mitarbeiter zu halten und ihre Rentabilität zu steigern. Deshalb hat das Interesse an unserem Angebot in den letzten Monaten rasant zugenommen. Um der hohen Nachfrage auch weiterhin gerecht werden zu können, möchten wir unser Team nun zum nächstmöglichen Zeitpunkt weiter ausbauen. Dafür suchen wir motivierte neue Kollegen, die uns in Zukunft bei unserer Mission unterstützen möchten."Die Gronover Consulting GmbH schafft Freiheit und Selbstbestimmung für Unternehmer im Handwerk. Um Handwerksbetriebe stabil auszurichten, baut sie eine zweite Führungsebene für ihre Kunden auf - und sorgt so für verbesserte Prozesse und steigende Renditen. Dazu arbeiten Johannes Gronover und sein Team sehr eng, direkt und persönlich mit ihren Kunden zusammen, um sie nicht nur auf technischer, sondern auch auf organisatorischer Ebene bestmöglich beraten zu können.Neue Mitarbeiter dürfen sich auf einen sicheren Arbeitsplatz in einem familiären Umfeld freuen. Nach einer intensiven Einarbeitung, während der die Kandidaten alles lernen, was sie zur Ausführung des Jobs benötigen, warten Einblicke in die Unternehmerwelt, die Mitarbeiter so garantiert nirgendwo anders finden werden. Motivierte Bewerber können sich bei der Gronover Consulting GmbH also in hohem Maße beruflich und persönlich weiterentwickeln. Eigenverantwortliches Arbeiten belohnt die Unternehmensberatung mit einer fairen Vergütung, guten Karrieremöglichkeiten und der entsprechenden Wertschätzung. Vorkenntnisse sind in aller Regel nicht notwendig, weshalb auch Quereinsteiger herzlich eingeladen sind, sich bei dem Unternehmen zu bewerben."Wir freuen uns über neue Talente in allen Bereichen verstärken - von redegewandten Vertriebsmitarbeitern über talentierte Social Media und Online-Marketing-Manager bis hin zu kreativen Videografen, die gemeinsam mit uns wachsen möchten, sind alle herzlich eingeladen, sich bei uns zu bewerben. Unsere Mission ist es, Freiheit und Selbstbestimmung für Unternehmer im Handwerk zu erzeugen, indem wir uns sehr genau anschauen, wo ihre Stärken liegen. Auf diese Art und Weise gelingt es uns, mehr Klarheit zu schaffen und Maßnahmen gezielt zu realisieren", so Johannes Gronover.Mehr Informationen finden Bewerber unter: https://karriere.johannesgronover.de/Pressekontakt:Gronover Consulting GmbHVertreten durch: Johannes Gronoverinfo@johannesgronover.dehttps://johannesgronover.de/Pressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Gronover Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell