GrolleauS Aktie: Was könnte passieren?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Grolleau Saca betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 64,2 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 45,91, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass sich Grolleau Saca auf Basis trendfolgender Indikatoren ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating versehen wird. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 5,27 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 4,91 EUR liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt zeigt hingegen einen Wert von 4,92 EUR, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt und zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie von Grolleau Saca in den letzten Monaten eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment für Grolleau Saca zeigt, dass in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Zudem wurden in den letzten Tagen weder stark positive noch negativen Themen diskutiert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral" für Grolleau Saca.