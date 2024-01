GrolleauS Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Die Grolleau Saca-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich mit 5,33 EUR bewertet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 4,94 EUR, was einem Rückgang von 7,32 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft analysiert. Der letzte Schlusskurs (4,88 EUR) liegt nahe dem 50-Tages-Durchschnitt (+1,23 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Grolleau Saca-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien hatten eine mittlere Intensität, weshalb die Bewertung des Sentiments und Buzz als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum spürbar, weshalb auch das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird.

In den letzten zwei Wochen wurde die Grolleau Saca-Aktie von privaten Nutzern in den sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Grolleau Saca-Aktie liegt bei 52,58, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 46,55 und bestätigt die "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Neutral" basierend auf dem RSI.