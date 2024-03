GrolleauS Aktie: Lieber erstmal halten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Grolleau Saca wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 71,08 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überkauft ist und als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 51,65, was bedeutet, dass Grolleau Saca hier weder überkauft noch -verkauft ist und das Wertpapier daher als "Neutral" eingestuft wird.

Die Diskussionen über Grolleau Saca in den sozialen Medien zeigen, dass es in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert gab. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Grolleau Saca in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Grolleau Saca derzeit bei 5,27 EUR, was eine Einstufung als "Schlecht" ergibt. Der Aktienkurs selbst ging bei 4,91 EUR aus dem Handel, was einen Abstand von -6,83 Prozent aufbaut. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, GD50, derzeit ein Niveau von 4,98 EUR, was einer Differenz von -1,41 Prozent entspricht und daher ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.