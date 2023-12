GrolleauS Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Das Sentiment und der Buzz um Grolleau Saca lassen sich über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Dies gibt interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat dabei mittlere Diskussionsintensität und erfordert eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Grolleau Saca eine Gesamtbewertung von "Neutral" in diesem Punkt.

Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht es, zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Grolleau Saca-Aktie beträgt aktuell 44, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liefert ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs also ein "Neutral"-Rating.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Grolleau Saca-Aktie ein Durchschnitt von 5,37 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 4,99 EUR, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 4,92 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Grolleau Saca von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Gesamteinstufung "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt somit ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.