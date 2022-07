Größter Branchenbericht aller Zeiten zeigt, dass Videomeetings dreimal effektiver sind und Unternehmen, die sie am häufigsten nutzen, einen Vorteil haben

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -Der Veeva Pulse Field Trends Report enthält Daten von über 130 Millionen vierteljährlichen HCP-Außendienst-Interaktionen in 80 % der weltweiten Biotech- und PharmaunternehmenBranchendaten zeigen, dass die häufige Nutzung wichtiger digitaler Kanäle für eine effektive HCP-Interaktion unerlässlich istVeeva Systems (https://www.veeva.com/eu/) (NYSE: VEEV) hat heute exklusive Ergebnisse zu den Trends und der Effektivität des Engagements der Biowissenschaftsbranche bei medizinischen Fachkräften (Healthcare Professionals – HCP) auf der ganzen Welt veröffentlicht. Der Veeva Pulse Field Trends Report (https://www.veeva.com/fieldtrends)analysiert die Aktivitäten von mehr als 80 % der Außendienstmitarbeiter weltweit und 130 Millionen vierteljährliche Interaktionen vor Ort für einen umfassenden, erstmaligen Überblick über die branchenweite Zusammenarbeit mit HCPs. Neue Daten zeigen, dass Video-Meetings dreimal effektiver sind als persönliche Interaktionen und digitale Führungskräfte sich mit Videoanrufen bis zu dreimal pro Woche einen Vorteil verschaffen.Die Analyse der Daten zeigt, dass die häufige Nutzung wichtiger digitaler Kanäle für ein effektives HCP-Engagement von entscheidender Bedeutung ist.- Videoanrufe erhöhen die Effektivität: Videokonferenzen sind drei Mal so effektiv wie persönliche Treffen. Videoanrufe sind auch länger und umfassender als persönliche Gespräche. Sie dauern im Durchschnitt 21 Minuten, und bei 85 % der Videoanrufe werden Inhalte vermittelt, während es bei persönlichen Treffen nur 39 % sind.- Digital ist ein wesentlicher Bestandteil der Mischung: Während sich die Branche wieder mehr auf persönliche Kontakte besinnt, werden fast 30 % der HCP-Interaktionen über digitale Kanäle abgewickelt. Heute kontaktieren die Außendienstteams zu 73 % persönlich, 18 % per E-Mail, 5 % per Telefon und 3 % bei Videoanrufen.- Ein neuer HCP-„Pull"-Kanal entsteht: Chat und SMS sind auf dem Vormarsch, da HCPs einen einfacheren, direkteren Weg suchen, um Vertreter zu erreichen, wenn es am bequemsten ist oder wenn eine sofortige Antwort benötigt wird, wenn es darum geht, Verschreibungsentscheidungen zu treffen und Patienten zu helfen, ihre Optionen abzuwägen.- Es zeigen sich regionale Unterschiede: In Europa nutzen Unternehmen digitale Kanäle häufiger (38 % im Vergleich zu anderen Regionen mit durchschnittlich unter 20 %). In Großbritannien werden 43 % der Kunden per E-Mail erreicht, im Vergleich zu 32 % für den persönlichen Kontakt.„Unternehmen benötigen tiefe Einblicke in Kundenpräferenzen und digitale Trends, um Engagement-Strategien zu entwickeln, die die größte Wirkung haben und sicherstellen, dass sie nicht ins Hintertreffen geraten", so Dan Rizzo, Vice President der Veeva Unternehmensberatung. „Der Veeva Pulse Field Trends Report liefert wichtige reale Daten über das sich ändernde Verhalten von HCP und Außendienstmitarbeitern sowie Empfehlungen für echte Omnichannel-Exzellenz."Informationen zum Veeva Pulse Field Trends Report Der umfassendste Benchmark für HCP-Engagement und Feldaktivitäten in der Branche, der Veeva Pulse Field Trends Report (https://www.veeva.com/fieldtrends), spiegelt Daten und Erkenntnisse von mehr als 80 % der Außendienstmitarbeiter weltweit und ihren 130 Millionen vierteljährlichen HCP-Kontakten wider. Veeva CRM Standard Metrics (https://go.veeva.com/l/28972/2022-01-06/9fvst4) bilden die Grundlage für die Recherche und stellen eine konsistente Erfassung und Messung von Engagement-KPIs wie Channel-Mix und Produktivität über Regionen, Rollen und Marktsegmente hinweg sicher. Die Daten werden vierteljährlich von Veeva indexiert, um Unternehmen dabei zu unterstützen, die Leistung effektiver zu benchmarken und die richtigen, umsetzbaren Ziele für weiteres Wachstum und Wirkung zu setzen.Zusätzliche Informationen Um eine Kopie des Veeva Pulse Field Trends Report herunterzuladen, besuchen Sie: veeva.com/FieldTrends (https://www.veeva.com/fieldtrends)Erfahren Sie mehr über Veeva Business Consulting: veeva.com/eu/BusinessConsultingVerbinden Sie sich mit Veeva auf LinkedIn linkedin.com/unternehmen/veeva-systeme (http://www.linkedin.com/company/veeva-systems)Folgen Sie @veeva_eu auf Twitter: twitter.com/veeva_euInformationen zu Veeva Systems Veeva ist der führende Anbieter von Cloud-basierten Softwarelösungen für die weltweite Life-Science-Branche. Veeva hat sich der Innovation, höchster Produktqualität und dem Kundenerfolg verpflichtet. Das Unternehmen betreut mehr als 1000 Kunden, von den größten Pharmakonzernen der Welt bis hin zu neu gegründeten Biotechfirmen. 