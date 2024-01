Größere Liquidität und minimierte Risiken: FinchTrade kooperiert mit Cypator für verbesserten OTC-Krypto-Handel

Zug, Schweiz (ots/PRNewswire) -FinchTrade, ein Schweizer Unternehmen, das sich auf die Bereitstellung von Liquidität und Anlageinstrumenten im Kryptowährungssektor spezialisiert hat, gibt seine Zusammenarbeit mit Cypator bekannt, einem führenden institutionellen elektronischen Krypto-Kommunikationsnetzwerk (ECN). FinchTrade wird das ECN von Cypator nutzen, um eine verbesserte Liquiditätsermittlung mit Pre-Trade-Saldo-Prüfungen bis hin zur Abwicklung auf bilateraler Basis sowie als Depotbank und Prime Broker zu ermöglichen. Diese Partnerschaft unterstreicht FinchTrades Engagement, sein Dienstleistungsangebot zu erweitern, insbesondere bei der Ausführung von Aufträgen und der Bereitstellung von Liquidität für die Anlagestrategien der Kunden.Cypators renommiertes, anonymes, kreditbasiertes Ausführungsnetzwerk ist eine perfekte Ergänzung zu FinchTrades fortschrittlichen Handels- und Verwahrungslösungen und setzt einen neuen Standard für den Handel mit digitalen Assets in Europa.Die wichtigsten Highlights der Partnerschaft:1. Diversifizierung der Liquiditätsquellen: Diese Allianz erweitert die Liquiditätsquellen von Cypator und vergrößert die Liste der Gegenparteien für den bilateralen Handel.2. Erweiterter Handelszugang: FinchTrade wird das anonyme ECN von Cypator nutzen, um effizientes Market-Making und Liquiditätsaufnahme zu ermöglichen.3. Risikokontrollierte Ausführung: Mit Cypator nutzt FinchTrade Prime-Broker wie HiddenRoad als zentrale Clearing-Agenten, die ein effizientes Risikomanagement und eine Nettoabwicklung aller Handelsaktivitäten gewährleisten.4. Stärkung der europäischen Präsenz: Diese Partnerschaft stärkt die Präsenz von FinchTrade auf dem europäischen Markt für digitale Vermögenswerte und markiert eine bedeutende Wachstumsphase für Cypator in dieser Region.Vibhanshu Bahuguna, Global Head of Sales & Business Development bei Cypator, sagt: "Unsere Partnerschaft mit FinchTrade entspricht unserem Ziel, Liquiditätsquellen zu diversifizieren und unser OTC-Handelsnetzwerk zu erweitern. Neben dem Aufbau von Kundenimpulsen aus dem institutionellen und traditionellen Finanzwesen ermöglichen wichtige Akteure im Bereich digitaler Vermögenswerte wie FinchTrade unserem Netzwerk den Zugang zur besten Liquidität im Krypto-Bereich.""Die Zusammenarbeit mit Cypator ist ein strategischer Schritt für uns, der unsere Auftragsausführungs- und Liquiditätsdienstleistungen verbessert und unsere Vertriebskanäle erweitert, um Taker auf Cypator zu bedienen", kommentiert Yuri Berg, Vorstandsmitglied von FinchTrade.Informationen zu FinchTrade Das in Zug ansässige Unternehmen FinchTrade ist auf die Liquidität von digitalen Vermögenswerten und auf Anlageinstrumente spezialisiert. Es bietet technologiegestützte Handels-, Anlage- und Verwahrungslösungen im Kryptowährungssektor an.Informationen zu Cypator Cypator ist ein ECN, das auf die Bedürfnisse von Institutionen eingeht, die digitale Vermögenswerte auf eine liquiditätsoptimierte, risikokontrollierte und transparente Weise handeln wollen. Cypator wurde für den Handel mit digitalen Vermögenswerten entwickelt und basiert auf TradFi-Workflows. Cypator löst die einzigartigen Liquiditäts-, Workflow- und technologischen Herausforderungen des Handels über einen Prime-Broker in offener und nicht offener Form oder direkt über eine Depotbank. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website (https://cypator.com/) oder auf LinkedIn. (https://www.linkedin.com/company/cypator/?viewAsMember=true)Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2314204/FinchTrade.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/2312808/FinchTrade_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/groWere-liquiditat-und-minimierte-risiken-finchtrade-kooperiert-mit-cypator-fur-verbesserten-otc-krypto-handel-302029551.htmlPressekontakt:Pavel Efremov,+41 44 585 24 82,pavel.e@finchtrade.comOriginal-Content von: FinchTrade, übermittelt durch news aktuell