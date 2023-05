Größer, flexibler, internationaler: Hamburger Designagentur baut Kompetenzen aus

Hamburg (ots) -studio elfenbein erweitert sein Portfolio und wird zu elfenbein studiosWer Wert auf eine exzellente Markeninszenierung legt, ist in St. Georg seit 18 Jahren an erster Adresse: Nur wenige Schritte vom Hamburger Hauptbahnhof entfernt kreiert die Designagentur studio elfenbein charakterstarke Auftritte für namhafte Unternehmen wie Henkel, Frosta, Niederegger, Rossmann oder Rewe. Die Agentur ist mit ihren Kund*innen gewachsen - und macht nun einen weiteren wichtigen Schritt nach vorn: Um Kund*innen auchauf internationaler Ebene mehr Kompetenzen und maximale Flexibilität zu bieten, erweitert studio elfenbein sein Portfolio und wird zu "elfenbein studios"."Der neue Name steht für unsere fünf Kompetenzzentren", sagt dazu Colette Baeker, Inhaberin bei elfenbein studios. "Design, Concept, Artwork, Photo und CGI sind jeweils eigenständig agierende Studios, die eng verzahnt ein großes Ganzes bilden." Die neue Struktur ermöglicht es der Agentur, Know-how zu bündeln, Kund*innenbedürfnissen noch flexibler zu begegnen und schneller auf Veränderungen zu reagieren.Brand Design, das Menschen berührtHerzstück der Agentur bleibt das Studio für Brand & Packaging Design - Strategy und Concept gewinnen jedoch klar an Bedeutung: "Im Studio 'Concept' bieten wir unseren Kunden die strategisch fundierte und innovative Entwicklung von Branding- und Designkonzepten an", so Anthony Slotta, Inhaber. "Dabei kommen auch erprobte Analyse- und Trend-Tools oder unser umfassender elfenbein brand creator© zum Einsatz." So entstehen Marken, die Menschen berühren - und das nicht etwa nur für internationale Konzerne, sondern auch für mittelständische Unternehmen oder Start-Ups.Dass die neue Agenturaufteilung in fünf elfenbein studios nicht nur ideell ist, lässt sich am Standort im Herzen der Hamburger City live erleben: In den neuen Workspaces können Mitarbeiter*innen räumlich und zeitlich flexibel agieren und fließend Kompetenzteams bilden. Aktiveingebunden wird auch das erweiterte Netzwerk der Agentur mit international erfahrenen Partner*innen. So können strategische Kund*innenbedürfnisse hinsichtlich Concept und Branding sowie deren Implementierung passgenau erfüllt werden.Weitere Informationen zu den elfenbein studios und dem erweiterten Agenturportfolio gibt es beiPia ErichsenStrategy & ConceptTelefon 040-239532-21pia.erichsen@elfenbein-studios.dehttps://elfenbein-studios.deFirmenportraitDie 2005 von Colette Baeker und Anthony Peter Slotta gegründete Designagentur elfenbein studios mit Sitz in Hamburg steht für erfolgreiches Markendesign mit Schwerpunkt auf Branding und Packaging. Das Team aus mehr als 35 Mitarbeitenden arbeitet in eng vernetzten Studios in den Bereichen Design, strategische Markenberatung, Reinzeichnung, Foto und CGI, mit Fokus auf FMCG- Marken und -Eigenmarken in den Bereichen Food und Kosmetik, Spielwaren sowie Healthcare. Zu den langjährigen nationalen und internationalen Kunden der Agentur zählen unter anderem Henkel, Schwarzkopf, FRoSTA, Niederegger, Bad Heilbrunner, REWE und BILLA.Pressekontakt:elfenbein studios GmbH & Co. KGSpadenteich 4-520099 Hamburghttps://elfenbein-studios.dePia ErichsenStrategy & Conceptpia.erichsen@elfenbein-studios.de040-239532-21Original-Content von: elfenbein studios GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell