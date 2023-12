Groenlandsbanken AS Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "WEX":

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Gronlandsbanken A- als neutral einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Gronlandsbanken A-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 60 und ein Wert für den RSI25 von 50, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung bei Gronlandsbanken A- in den sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den Diskussionen der vergangenen zwei Wochen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Aus technischer Analyse ergibt sich, dass die Gronlandsbanken A- derzeit ebenfalls als "Neutral" einzustufen ist. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) verläuft in Höhe von 623,75 DKK, während der Kurs der Aktie bei 620 DKK um -0,6 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 620,4 DKK, was einer Abweichung von -0,06 Prozent entspricht.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität der Anleger in den letzten Monaten ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating für die Gronlandsbanken A-Aktie.

Insgesamt zeigt sich also, dass sowohl auf Basis des Relative Strength-Index, der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse, als auch des Sentiments und Buzz ein "Neutral"-Rating für die Aktie der Gronlandsbanken A- vorliegt.