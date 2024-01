Grocery Outlet Holding Aktie: Was macht der Markt?

Die Analysteneinschätzung für die Grocery Outlet-Aktie ist neutral, basierend auf der langfristigen Meinung von Analysten. Insgesamt gibt es 2 positive, 1 neutrale und 1 negative Bewertung. Es gab keine Aktualisierungen im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten liegt bei 33,25 USD, was einer potenziellen Performance von 23,33 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen keine signifikante Veränderung in der Anlegerstimmung oder Diskussionsintensität im letzten Monat, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Relative Strength Index (RSI) Analyse zeigt, dass die Aktie überkauft ist auf Basis des RSI7, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auf Basis des RSI25 ergibt sich jedoch eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In der technischen Analyse erhält die Aktie eine schlechte Bewertung aufgrund der Abweichung des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage von ihrem aktuellen Kurs. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt hingegen eine neutrale Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.