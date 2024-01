Grocery Outlet Holding Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie von Grocery Outlet derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 29,58 USD, während der Aktienkurs bei 27,49 USD um -7,07 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu der Bewertung als "Schlecht". In den vergangenen 50 Tagen ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 28,12 USD, was einer Abweichung von -2,24 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert einstuft. Insgesamt wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein positives Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den beiden vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert. Dies führt dazu, dass das Unternehmen als "Gut" eingestuft wird, was die Anlegerstimmung betrifft.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung rund um Grocery Outlet in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde als unauffällig gemessen, wodurch die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Grocery Outlet ebenfalls als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 beträgt 46,25 und der RSI25 liegt bei 53,48, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt wird die Aktie von Grocery Outlet in verschiedenen Analysen und Bewertungen als "Neutral" oder "Gut" eingestuft.