Grocery Outlet Holding Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Grocery Outlet in den sozialen Medien beobachtet, was zu einem negativen Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer führte. Aus diesem Grund erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Grocery Outlet wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Um zu beurteilen, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über die Zeit in Relation setzt. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 29,19 Punkten, was bedeutet, dass die Grocery Outlet-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 39,1, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI. Das Wertpapier wird somit als "Neutral" eingestuft, was zu einer "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse führt.

Die charttechnische Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Grocery Outlet-Aktie zeigt, dass der letzte Schlusskurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein ähnlicher Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Summe wird die Aktie für die einfache Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Grocery Outlet in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.